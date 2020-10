La zone Mazaurette : la séduction est-elle devenue un loisir de riches ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec le Covid-19, c’est devenu très compliqué pour les célibataires de draguer. Fini les verres autour d’un bol de cacahuètes : il faut forcément manger pour pouvoir s’installer durablement au restaurant dans les grandes villes. Difficile aussi d’amener un inconnu chez soi. Difficile toujours de draguer avec le masque. Donc pour draguer à l’extérieur, pas tellement de choix : c’est restaurant – et le budget qui va avec – ou rien. Heureusement, les applications et sites de rencontre tournent encore à plein régime. Et ça tombe bien, car d’après une étude, plus on utilise de smileys dans nos conversations Tinder, plus on a de chance de décrocher un premier rendez-vous. Alors, on fonce !