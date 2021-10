La Zone Mazaurette : la "sextape" expliquée aux enfants

Au cœur de l’actu cette semaine, l’ouverture du procès de Karim Benzema, mis en cause dans l’affaire dite de la « sextape » de Mathieu Valbuena. Parce qu’on en a déjà beaucoup entendu parler et parce qu’on va encore beaucoup en parler, Maïa Mazaurette nous explique ce qu’est une « sextape », pourquoi certains décident de les diffuser et comment faire pour l’éviter.