La Zone Mazaurette : la sexualité est-elle un outil politique ?

Des ballons en forme de pénis lâchés devant le tribunal de New York où est jugé Donald Trump, Anne Hidalgo qui traite les anti-JO de "peine-à-jouir" en plein conseil municipal : deux événements qui ont marqué l’actualité des derniers jours et qui montrent que la sexualité peut être instrumentalisée pour humilier publiquement ses adversaires politiques. Pour Maïa Mazaurette, se débarrasser de telles images représenterait un grand pas vers la libération sexuelle.

