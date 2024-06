La Zone Mazaurette : la trahison dans le couple

Depuis le début de la semaine, les trahisons s’enchaînent sur le plan politique, entre celle d’Eric Ciotti avec Les Républicains ou celle de Marion Maréchal avec Eric Zemmour. Maïa Mazaurette s’intéresse donc au concept même de trahison au sein du couple, vue différemment par les hommes et les femmes qui ne réagissent pas non plus de la même façon.

En savoir plus sur Maïa Mazaurette ou Yann Barthes