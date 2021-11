La Zone Mazaurette : l’affaire Nicolas Hulot peut-elle perturber la campagne présidentielle ?

Tous les jeudis, Maïa Mazaurette décrypte la campagne présidentielle. Cette semaine, elle s’intéresse à l’affaire Nicolas Hulot. L’ancien ministre de l’Écologie est mis en cause dans quatre nouvelles affaires de violences sexuelles dans un reportage diffusé ce jeudi soir sur France 2. Pour l’instant, personne ne sait rien de cette longue enquête, pourtant tout le monde en parle. Pour cause, en pleine période électorale, la question fait grand bruit et oblige les responsables politiques à se positionner. À commencer par les écolos, puisqu’avant même ses fonctions politiques, Nicolas Hulot était une figure de l’écologie en France. Le parti, qui se positionne comme le plus féministe dans la course à l’Élysée, joue donc gros. Les Verts ont rapidement réagi dès les premières révélations sur ces nouvelles « affaire Hulot » en appelant à « respecter les victimes ».