La zone Mazaurette : l’algorithme de Twitter est-il raciste ?

Twitter a-t-il tendance à favoriser les personnes blanches devant les personnes noires ? C’est en tout cas le résultat d’une expérience retweetée plus de 80 000 fois ces derniers jours. Sur un post Twitter, donc, on voit le sénateur républicain Mitch McConnell… mais pas Barack Obama, pourtant lui aussi sur la photo. Le réseau social a « cropé » l’image pour l’afficher dans le fil d’actualité de ses utilisateurs. Alors, racisme avéré ou erreur d’algorithme mal éduqué ? On en parle avec Maïa Mazaurette.