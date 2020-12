La zone Mazaurette: le Black Santa dans la culture populaire

En savoir plus sur Yann Barthes

Le Père Noël, dans l’imaginaire collectif c’est un vieux monsieur blanc, au gros ventre, avec une grande barbe blanche et des habits rouges. Cette version du Père Noël a été popularisée par les publicités Coca-Cola dans les années 30, qui s’inspiraient d’ailleurs des illustrations du dessinateur suédois Haddon Sunblom. Sauf qu’en réalité, le Père Noël, personne ne l’a jamais vu, alors qui sait ? Il pourrait très bien être noir. C’est en partant de ce postulat qu’aux Etats-Unis est né le « Black Santa », une variation moins anodine qu’il n’y paraît du Père Noël qu’on voit partout. Dans un contexte de crispation raciale dans l’Amérique post-Trump, cette initiative ne passe pas toujours. Pourtant, le Black Santa existe depuis au moins aussi longtemps que le White Santa. Dès 1906, on retrouve des traces de ses représentations. On en parle avec Maïa Mazaurette.