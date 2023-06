La Zone Mazaurette : le corps parfait des réseaux sociaux n’existe pas

Selon une enquête IFOP, les deux-tiers des femmes et un tiers des hommes n’aiment pas leur corps, ce qui rend difficile pour eux de se mettre en maillot de bain en public. D’où viennent ces complexes ? Les Français donnent plusieurs explications différentes : la tyrannie de la compétition qui fait qu’on se compare avec les autres vacanciers, la tyrannie de la séduction et du corps parfait sur les réseaux sociaux. L’idéal imposé par Instagram et TikTok est encore plus intimidant que celui des magazines. La synthèse du corps parfait selon les réseaux sociaux est très caricatural : les hommes ressemblent à des bodybuilders extraterrestres et les femmes à des petites sirènes sous stéroïdes. Si nos idéaux continuent à s’éloigner à ce point du réel, il va être de plus en plus difficile de se montrer sur la plage l’été. Des chercheurs du Portugal ont rassemblé 20 expérimentations scientifiques menées sur plus de 30 ans qui analysent le lien entre les performances sexuelles des hommes et leurs croyances sexuelles. Cette étude conclut que les hommes sensibles aux questions féministes sont plus soucieux du plaisir de leur partenaire, ce qui a l’avantage de leur en procurer à eux aussi. A contrario, les hommes les plus conservateurs sont les plus touchés par les soucis de libido et d’érection. Est-ce qu’il existe des sextoys respectueux de l’environnement ? Des sextoys fonctionnant à l’énergie solaire ont été mis au point mais ne se sont pas avérés très efficaces. A ce jour, l’industrie mise plutôt sur les recharges par port USB, qui permet de ne pas utiliser de piles.