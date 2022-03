La Zone Mazaurette : le danger des clichés sur les femmes ukrainiennes

Belles, séduisantes, voire provocantes. Voilà comment peuvent être présentées les femmes ukrainiennes. Mais ces clichés sont un problème, surtout en temps de guerre. Dans la Zone Mazaurette, Maïa nous explique d'où viennent ces stéréotypes et pourquoi la crise des réfugiés venant d'Ukraine renforce les clichés. Parce que la sexualisation des femmes ukrainiennes entraine le développement d'un marché matrimonial, qui existe depuis des années, mais renforce aussi le trafic de travailleuses du sexe. Or, à cause de la crise économique que traversent ces réfugiées, certains en profitent pour les contraindre à la prostitution, notamment car ces femmes arrivent en Europe avec leurs enfants, mais sans leurs maris. Les autorités officielles de certains pays européens avertissent les réfugiées sur ces pratiques afin de les sensibiliser.