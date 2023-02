La Zone Mazaurette : le dernier clip du chanteur Sam Smith fait polémique sur fond de grossophobie

Le chanteur britannique Sam Smith a créé la polémique avec son clip “I'm not here to make friends” sorti le 27 janvier dernier. Il s’affiche dans des tenues incroyables avec des plumes et des paillettes et des perles aux tétons en compagnie de drag queen. Il fait une ode à la confiance en soi et à l’amour. Mais cela n’a pas du tout plu à certains esprits chastes qui ont critiqué l’hypersexualisation inutile du clip. Pour la drag queen Pixie Polite Sam Smith est en réalité victime de grossophobie et d’homophobie. En effet, personne ne critique le chanteur Harry Styles lorsqu’il porte des tenues similaires durant ses concerts. Sam Smith a indiqué n’avoir eu aucun regret sur son compte Instagram et sera présent le 4 février lors de la 65ème cérémonie des Grammy Awards.