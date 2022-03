La Zone Mazaurette : le féminisme, faire-valoir anti-immigration de la droite

Au « grand débat » organisé par Valeurs Actuelles et Les Eveilleurs mardi soir, on aurait pu penser que toutes les personnalités de droite sont subitement devenues des féministes engagées. Jordan Bardella, Éric Ciotti et même Éric Zemmour se sont présentés en défenseurs des femmes. Il faut dire que le féminisme est un atout gagnant en politique : 47% des femmes jugent le sujet « déterminant » dans leur choix de vote. Surtout, leur féminisme permet aux personnalités de droite de justifier un certain nombre de ses mesures dans la lutte contre l’immigration.