Dans la vie et particulièrement en matière de sexe il y a « les choses que l’on fait » et « les choses que l’on dit ». Et parfois, il y a un monde entre les deux. Alors, sommes-nous tous des menteurs ? Le mensonge est-il SI dramatique ? Et mentons-nous tous pareil ? Les femmes et les hommes seraient-ils différents sur ce point ? On en parle avec Maïa Mazaurette.