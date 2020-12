En savoir plus sur Yann Barthes

Dans les pubs, il y a du nouveau du côté des hommes : le mâle moderne fait sa révolution, on le découvre épilé, parfaitement brunshingé et même blonde s’il en a envie. Et c’est une très bonne nouvelle : depuis 2019, la pub casse les codes de la masculinité et accepte l’imperfection. Et ça fait du bien au moral de tout le monde.