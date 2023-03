La Zone Mazaurette : le monde des érections est un monde d’injustice

Des chercheurs espagnols ont eu la brillante idée de classer les pénis en fonction de leur capacité à grossir pendant une érection. Deux catégories principales sont à distinguer : les pénis de sang, de taille modeste au repos et qui grossissent de 50% pendant une érection et les pénis de chair, de taille plutôt importante au repos et qui grossissent de moins de 30% en érection. Qu’en conclure ? Que le monde des érections est un monde d’injustice. Un documentaire Netflix consacré au géant de la pornographie Pornhub s’intéresse à la manière dont sont produits les contenus publiés sur la plateforme, aussi bien les grosses productions, les vidéos amateures, que les contenus volés de violences et d’agressions sexuelles. Le documentaire donne la parole à des acteurs, des militants, des journalistes et d’anciens employés pour une immersion au cœur des scandales de la plateforme. Blagues pendant un rapport sexuel, excuses pour faire l’amour sans être dérangés par ses enfants, Maïa Mazaurette répond aux questions de David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow.