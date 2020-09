La zone Mazaurette : le "papa poule" est-il avant tout un homme ?

En savoir plus sur Yann Barthes

D’ici l’été 2021, le congé du second parent va passer de 14 à 28 jours en France. Une avancée pour les associations qui réclament depuis des décennies un « congé paternité » plus long. Pour permettre, dès la naissance, une meilleure répartition des tâches dans l’éducation d’un enfant. Pour autant, ce nouveau congé rallongé va-t-il séduire les futurs papas ? S’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir prendre toute leur place dans l’éducation de leurs enfants, certains clichés ont encore la vie dure. On en parle avec Maïa Mazaurette.