La Zone Mazaurette : le phénomène du hentai qui cartonne sur les sites pornographiques

Pour débuter sa première chronique sexe de l’année, Maïa Mazaurette met en lumière le mot plus tapé actuellement sur les sites pornographiques. Il s’agit du hentai, du prono en version dessin animé, véritable phénomène du moment. Classé 10ème en 2014, il est depuis trois ans au sommet des classements du site Pornhub aux Etats-Unis mais aussi en Europe et au Japon. Derrière ce phénomène, il y a une explication sociétale. Du porno sans abus. Maïa Mazarette met en lumière la tendance du « Januhairy » qui consiste à ne pas s’épiler les poils durant un mois. Une tendance qui prend de l’ampleur partout dans le monde chez les jeunes femmes, à l’image du Dry January. Les poils peuvent en plus avoir de véritables avantages sur la santé. Maïa Mazaurette conclue sa chronique de la semaine en faisant le lien entre sexe et apprivoisement de la peur. Elle s’appuie sur le livre « Dans la cage » du scénariste Océan pour étayer son propos. Il y raconte comment il a réussi à apprivoiser des traumatismes sexuels à travers les fantasmes.