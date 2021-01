La zone Mazaurette: le plan à trois, la "licorne" du fantasme sexuel

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que vous vous posez sur le sexe. Comme savoir pourquoi on pleure parfois après un orgasme – et non, ce n’est pas TOUJOURS parce que c’était nul – ou pourquoi le plan à trois est un fantasme ultra généralisé ? Ou, dans un registre plus sérieux, lorsqu’on est séropositif, comment en parler avec ses partenaires, ou pourquoi la contraception masculine n’est toujours pas généralisée ?