La Zone Mazaurette : le porno dope la libido des femmes (mais pas celle des hommes)

Une récente étude publiée en Angleterre nous apprend que la consommation de pornographie a des effets très différents selon qu’on soit un homme ou une femme. Chez les hommes, plus grands consommateurs que leurs homologues féminins, le visionnage de films porno est associé à une baisse des performances sexuelles. Plus ils regardent de porno, moins ils pensent pouvoir en faire autant, moins ils donnent de plaisir à leur partenaire. Alors que chez les femmes, c’est l’inverse. Le porno a chez elles davantage un effet de booster de la libido. Dans l’actu littéraire de ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler du dernier livre d’Annie Ernaux, « Le jeune homme », où l’autrice y raconte sa relation avec un homme plus jeune qu’elle. Des couples pas toujours bien vus, même si, avec le temps, la société s’y habitue.