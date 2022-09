La Zone Mazaurette : le pouvoir rend-t-il beau ?

A peine nommé roi, Charles III a évité de justesse un roulage de pelle en règle par une inconnue alors qu’il saluait la foule pressée aux abords de Buckingham Palace à Londres. Comment expliquer un engouement si soudain pour le monarque, lequel n’a plus figuré dans le Top 50 des hommes les plus sexy du monde depuis… jamais ? Est-ce que le pouvoir, la couronne, le fait d’être officiellement devenu roi l’aurait rendu beau ? Est-ce que le pouvoir tout court rend beau ? On en parle avec Maïa Mazaurette.