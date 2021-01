La zone Mazaurette: le questions/réponses spécial couples

En savoir plus sur Yann Barthes

Toutes les semaines, Maïa Mazaurette répond aux questions que vous vous posez sur le corps, la sexualité, l’amour et le couple. Ce mardi justement, elle s’intéresse aux couples : peut-on être en relation quand on est assexuelle ? Peut-on trouver l’amour quand on est roux ou rousse ? Comment commencer l’année quand on a le cœur brisé ? Ou encore comment se sentir mieux dans sa peau quand on voit chaque jour des corps parfaits sur Instagram ?