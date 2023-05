La Zone Mazaurette : le sexe chez Etienne Daho en 3 moments iconiques

Malgré son apparente timidité, le sexe est très présent dans la discographie d’Etienne Daho, foisonnante de sous-entendus et de références érotiques. Parmi tant d’autres, on peut relever trois moments iconiques de sa carrière liés au sexe. En 1991, on peut voir Etienne Daho courir les bas-fonds de New York dans le clip de “Des attractions désastre” dont les paroles célèbrent la fête et la débauche joyeuse. En 2003, Etienne Daho nous fait entrer dans un univers encore plus trouble avec “Les liens d’Eros”, une chanson dans laquelle le chanteur se demande si les liens érotiques sont plus forts que ceux du cœur. Au début du morceau, Marianne Faithfull récite un extrait de “La Vénus à la fourrure” de Léopold von Sacher-Masoch, récit fondateur du masochisme. Puis en 2017, la couverture de l’album “Blitz” signée Pari Dukovic, évoque l’univers des backrooms. La casquette en cuir à petite chaîne portée par Etienne Daho sur la pochette a une histoire équivoque. Inspirée par le look biker de Marlon Brando dans les années 1950, elle influence le dessinateur culte Tom of Finland qui va lui-même inspirer dès la fin des années 1970 deux personnages hauts en couleurs : Glenn Hugues, le motard des Village People et Freddy Mercury. Pour Etienne Daho, le sexe n’est pas une manière d’attirer l’attention, c’est une méthode artistique. Selon ses propres mots, écrire une chanson nécessite “une bonne entente sexuelle entre le texte et la musique”.