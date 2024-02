La Zone Mazaurette : le smartphone, cause majeure de la sexualité en berne des Français ?

Pour débuter sa chronique sexe hebdomadaire, Maïa Mazaurette revient sur un sujet qui a particulièrement fait réagir les chaînes d’information depuis le début de la semaine, la sexualité des Français en berne. C’est via un sondage IFOP que l’on a appris cette chute des rapports sexuels en France chez toutes les générations. Une « débandade » qui commence en 2006, un an avant le lancement du tout premier iPhone. Le smartphone qui a entraîné au fil des années une vraie perte de disponibilité au lit. Maïa Mazaurette poursuit sa chronique sexe du vendredi en mettant en lumière le site de revente de vêtements, Vinted. De nombreuses utilisatrices ont la mauvaise surprise de retrouver leurs photos de vêtements portées sur des site de voyeurisme, où sont victimes de commentaires particulièrement désobligeants. Certains individus utilisent même l’intelligence artificielle pour déshabiller les femmes présentes sur ces photos. Pour conclure sa chronique de la semaine, Maïa Mazaurette tente de décrypter les différences de plaisir chez les femmes et les hommes. Les orgasmes durent en moyenne 2 fois plus longtemps chez les femmes, mais côté fréquence, ce sont les hommes qui possèdent une longueur d’avance. 86% d’entre eux ont connu un orgasme lors de leur dernier rapport contre 74%.

En savoir plus sur Maïa Mazaurette