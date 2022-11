La Zone Mazaurette : le stade Al-Janoub au Qatar ressemble-t-il vraiment à une vulve ?

Cette semaine, le stage Al-Janoub au Qatar a accueilli le match Suisse-Cameroun. L’occasion pour la presse de se poser quelques questions sur la forme de ce bâtiment. Le stade, construit en 2013, ressemble en effet à une vulve. Il a été imaginé par l’architecte irako-britannique Zaha Hadid. Ce n’est pas son premier projet dont la forme se rapproche étrangement de celle d’une vulve. Selon l’architecte, décédée en 2016, la construction de ce stade n’est pas un message politique. Pour Maïa Mazaurette, il n’y aucun doute possible : la passion pour le foot peut parfaitement être partagée dans un couple. Lorsqu’on regarde les statistiques pourtant, on remarque que les hommes s’intéressent deux fois plus au foot que les femmes. Cette différence d’intérêt n’est pas sans danger : 63 % des femmes infidèles profitent, en effet, des soirs de match pour rechercher des nouveaux partenaires. Elles sont 42 % à organiser des rendez-vous galants. Il est souvent difficile de se faire son propre chemin en matière de sexualité. La pornographie influence grandement les stéréotypes dans ce domaine. Il en va de même pour les comédies romantiques, qui sont souvent hypernormées. Pour découvrir sa propre sexualité, pas le choix : il faut tenter de se libérer de ces modèles. Le temps moyen consacré à regarder un film X est de 10 minutes. On comprend mieux pourquoi personne ne se prend la tête à écrire des scénarios élaborés. Depuis quelques années, la pornographie se réinvente en passant notamment par le podcast comme nous l’explique, ce vendredi 25 novembre, Maïa Mazaurette dans sa chronique sexe.