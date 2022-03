La Zone Mazaurette : l’égalité au lit, c’est pour quand ?

Au lit, les réflexes sexistes ont la vie dure. Selon une enquête de l’Ifop pour le réseau social Wyylde, publiée cette semaine, plus d’un homme sur quatre refuse encore d’utiliser un sextoy pour faire jouir plus facilement sa partenaire. Près d’un sur deux refuse même d’inclure du sexe sans pénétration à ses pratiques quotidiennes. Epilation obligatoire, rejet du sexe anal et grossophobie : l’égalité au lit est encore loin d’être atteinte. Ce vendredi 18 mars, dans sa chronique sexe, Maïa Mazaurette revient sur la persistance de ces préjugés sexistes et leurs conséquences sur la sexualité et la santé mentale des femmes… Mais aussi sur celles des hommes.