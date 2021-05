La Zone Mazaurette : LEGO sort sa boîte 100% inclusive, antiraciste et LGBTQIA+ friendly

Le chanteur Lil Nas X victime d’une déchirure mal placée de son pantalon en cuir en plein live : les images ont fait le tour du monde et Maïa Mazaurette ne se lasse pas de les regarder. Il faut dire que même malgré ce petit accro, ça n’a pas empêché le New York Times de considérer cette performance musicale comme la plus fétichiste et la plus fièrement gay de l’histoire de la télé américaine, rien que ça. Sinon, les rencontres reprennent et problème : 45% des Français se trouvent moches. Pas vraiment le niveau de confiance idéal pour aller draguer, mais l’occasion de reparler de la beauté intérieure. À condition qu’elle existe vraiment. Au pire, les célibataires pourront toujours se consoler avec des Lego. Grâce à la nouvelle collection « Everybody is Awesome » (tout le monde est formidable), oubliés les Lego uniformes : cette boîte-là est inclusive, antiracistes, LGBTQIA+ et pose LA question qui fâche : les jouets peuvent-ils faire de la politique ?