La Zone Mazaurette : Léna Situations, victime des normes imposées aux corps des femmes

Le tapis rouge du festival de Cannes voit défiler des silhouettes de femmes qui se suivent et se ressemblent pour la plupart : grandes, minces et éternellement jeunes. Dès que les femmes sortent de la norme dans l’espace médiatique, elles sont rappelées à l’ordre. Léna Situations en a été victime après son passage sur le tapis rouge de Cannes. Vêtue d’une robe à traîne et bustier Vivienne Westwood découvrant ses jambes, certains internautes ont moqué la taille de ses cuisses, les jugeant trop grosses. Léna Situations a réagi en déclarant avoir le sentiment de “ne pas être dans le bon corps”. Pourtant, les Françaises taillent en moyenne du 40-42. Autre surprise : la productrice du dernier film de Jim Jarmusch, Julie Viez a foulé le tapis rouge avec son bébé dans les bras, symbolisant le combat des mères pour occuper des postes de pouvoir dans le cinéma. Enfin, Vogue UK propose cinq couvertures différentes mettant en lumière cinq types de handicap. On peut y voir la mannequin Ellie Goldstein, atteinte de trisomie 21 et Justina Miles, l’interprète en langage des signes qui avait crevé l’écran lors du Superbowl en traduisant les chansons de Rihanna.