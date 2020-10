La zone Mazaurette : les bons guides pour l’éducation sexuelle des enfants

En savoir plus sur Yann Barthes

L’éducation sexuelle commence très tôt et c’est grâce à elle qu’on informe et protège les enfants. Alors, chaque tranche d’âge a ses propres questionnements, mais il a été prouvé que dans les familles où le sujet de la sexualité n’est pas tabou, on constate moins de grossesses non désirées ou de maladies sexuellement transmissibles. On ne le répètera donc jamais assez : si on ne veut pas que les enfants ne s’éduquent que par le porno et les discussions – pas toujours très fiables – entre copains et copines à l’adolescence, il faut leur mettre entre les mains de quoi répondre à leurs interrogations. Pour ça, Maïa Mazaurette vous a déniché trois recommandations, pour tous les âges, afin de commencer à aborder le sujet avec les enfants.