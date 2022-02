La Zone Mazaurette : les clichés sur la sexualité des femmes ont la vie dure

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe. Cette semaine, elle répond à notre invité de la semaine dernière, David Pujadas, qui se demande dans quel pays du monde on fait le plus l’amour. Elle s’intéresse ensuite à l’enquête Ipsos sur les clichés liés à la sexualité. Clichés qui, même en 2022, ont encore la vie dure. Par exemple, deux Français sur trois estiment qu’une femme a besoin d’être amoureuse pour avoir des rapports sexuels. Pour un Français sur deux, la sexualité des femmes est plus compliquée que celle des hommes. Dans un registre moins feel-good, on trouve encore un Français sur dix qui pense que les femmes aiment être humiliées, insultées et même forcées pendant les rapports sexuels.