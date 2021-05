La zone Mazaurette - Réouverture des clubs libertins : on sent que ça fait plaisir à l’Assemblée

Le 10 mai marquait les quarante ans de l’élection de François Mitterrand. A cette occasion, Maïa Mazaurette revient sur les vies de couple de l’ancien président. Vies au pluriel parce que, comme on le sait désormais, François Mitterrand a eu deux familles avec deux femmes différentes et simultanément. À l’époque, l’information est tenue secrète. Aujourd’hui, alors que la vie privée a de plus en plus tendance à être publique, comment François Mitterrand aurait-il défini sa vie amoureuse ? Jean Castex l’a annoncé : les clubs libertins vont pouvoir rouvrir leurs portes. D’accord, mais quand ? Et enfin, Maïa Mazaurette revient sur les chiffres de la chirurgie esthétique aux Etats-Unis. Tous les ans, la Société américaine des chirurgiens esthétiques publie son bilan, véritable condensé de l’air du temps et des effets de mode. Dans les années 2000 par exemple, on avait pu constater une explosion des demandes pour des implants mammaires. Vingt ans plus tard, c’est au tour de l’implant fessier de faire un come-back très remarqué.