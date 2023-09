La zone Mazaurette : « Les Dieux du Stade » en fin de parcours

Entre 2001 et 2020, le calendrier « Les Dieux du Stade », mettant en scène des joueurs de rugby français en petite tenue, a connu un large succès auprès d’amateurs de rugby, mais pas que. Avec l’émergence du numérique, les ventes du fameux calendrier ont commencé à chuter à partir de 2008. La pandémie de coronavirus qui a frappé la France à partir de début 2020 a littéralement été un coup de massue pour cette industrie. Lauren Boebert, qui siège à la Chambre des représentants des Etats-Unis, a fait largement parler d’elle ces derniers mois de par ses positions ultra-conservatrices. Elle a notamment pris position contre le mariage gay ou encore l’avortement. La femme de 36 ans se retrouve depuis peu au cœur d’un scandale. Alors qu’elle assistait avec son petit ami à la comédie musicale « Beetlejuice », elle a été filmée en plein acte intime avec son partenaire. C’est une nouvelle tendance surprenante. Dorénavant, certains couples en fin de parcours se quittent via emojis interposés. Selon The Guardian, un tiers des utilisateurs d’applications de rencontre auraient déjà été quittés simplement via ces emojis. Selon un sondage IFOP de 2022, 22% des Français ne coucheraient pas avec une personne qui ne partage pas leurs opinions politiques. Selon un autre sondage IFOP datant de 2021, ce sont les femmes aux opinions d’extrême droite qui seraient les plus satisfaites sexuellement, devançant les macronistes.