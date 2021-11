La Zone Mazaurette : les enfants aussi ont droit à une santé mentale saine

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette s’adresse aux enfants et aux ados. Cette semaine, elle revient sur une actualité qui peut les concerner : l’arrivée dans Le Petit Robert du pronom neutre « iel ». Mélange de « il » et de « elle », il permet de définir les personnes qui ne se sentent ni fille, ni garçon, ou de désigner un groupe composé de garçons et de filles. Sauf que ce tout petit pronom agace beaucoup une partie de la population, notamment le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer. Maïa Mazaurette s’intéresse également au rapport de la Défenseure des Droits qui rappelle que dès leur naissance, les enfants bénéficient de tous les droits humains, y compris le droit à la santé mentale. Concrètement, ça veut dire que les enfants aussi peuvent ne pas se sentir bien dans leur tête, être stressé, angoissé, se sentir coupable ou malheureux et surtout qu’ils ont le droit d’être aidés pour aller mieux. Pour finir, Maïa Mazaurette répond aux questions des kids, comme celle de Lili, 10 ans, qui veut savoir si on peut avoir un amoureux même quand on porte un appareil dentaire.