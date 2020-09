La zone Mazaurette : les femmes aussi ont le droit de parler de leur sexe

En savoir plus sur Yann Barthes

Tout l’été, vous avez dansé sur « Wet Ass Pussy », le tube de Cardi B et Megan Thee Stallion. Une chanson franchement honnête sur le désir féminin et ses implications physiques. En gros, les chanteuses racontent qu’elles mouillent, beaucoup. Et ça, forcément, ça a choqué, beaucoup. Pourtant, quand on a envie – et même le reste du temps – ce qu’on appelle des « leucorrhées » sont parfaitement normales. Et il est peut-être temps de le dire. Heureusement, Maïa Mazaurette est là pour ça.