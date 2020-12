En savoir plus sur Yann Barthes

En écoutant les infos, on pourrait croire que les femmes n’existent pas dans la police. Pourtant, elles représentent 27% des effectifs. Et c’est vrai qu’entre leur uniforme et une volonté de se « couler dans le moule de l’institution », les femmes policières vont parfois jusqu’à effacer leur anatomie. On en parle avec Maïa Mazaurette.