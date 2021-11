La Zone Mazaurette - Orgasme : les femmes préfèrent les sextoys

C’est une nouvelle de celles qui font trembler la planète entière. On apprend cette semaine que 63% des femmes préfèrent utiliser un sextoy plutôt que leur partenaire pour atteindre l’orgasme. Sur le site Gleeden, on apprend que les femmes trouvent les sextoys plus rapides, plus pratiques, mais aussi plus propres que leurs partenaires. Mais pas n’importe quel sextoy : les vibromasseurs clitoridiens et les pulsateurs clitoridiens sont, de très loin, préférés aux classiques godemichets vaginaux. En matière de sexe justement, vaut-il mieux choisir la quantité ou la qualité ? Sachant que le sexe dit « de mauvaise qualité » pour un homme se résume à un orgasme pas terrible et un peu d’ennui, alors qu’il se résume plutôt à zéro orgasme et des ennuis (infections, grossesses non-désirées, violences,…) pour les femmes, Maïa Mazaurette aurait tendance à vous conseiller la qualité, plutôt que la quantité. D’autant que trop de rapports banalisent le plaisir et que l’avantage, en matière de sexe, c’est qu’a priori personne ne nous oblige à choisir entre l’un ou l’autre. Enfin, Maïa Mazaurette répond à la question de Lily qui se demande si elle est vraiment hétéro puisqu’elle aime les hommes efféminés.