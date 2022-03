La Zone Mazaurette : les femmes soldates, symbole de la résistance ukrainienne

Depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu émerger trois grandes figures de femmes. D’abord la femme victime : c’est elle qu’on montre, blessée, en Une des journaux pour témoigner de la violence de la guerre. Ensuite la femme en exil, obligée de fuir son pays avec ses enfants. Enfin, et c’est moins commun, celle de la femme combattante. En Ukraine, depuis plusieurs jours, on voit apparaître des femmes décidées à prendre les armes et à se battre aux côtés des soldats.