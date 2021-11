La Zone Mazaurette : les femmes vont-elles briser le plafond de verre en politique ?

Pendant longtemps, être une femme en politique a relevé du chemin de croix. En 2021, il reste encore de nombreux progrès à faire, mais les Français eux, se disent à 80% prêts à faire confiance à une femme pour diriger la France. Il existe donc encore 20% de réfractaires à la une candidature féminine, preuve que les femmes ne sont pas, encore, des hommes politiques comme les autres. Pourtant, la situation devrait continuer de s’améliorer dans les années à venir, notamment grâce au vote des jeunes. La génération qui s’apprête à voter pour la première fois s’est politisée en plein mouvement MeToo. Elle est donc plus que jamais sensible à la cause féministe. Pour 86% des jeunes femmes, le féminisme est d’ailleurs LA thématique la plus importante, devant la santé et l’écologie.