La Zone Mazaurette : les hommes ne s’intéressent-ils vraiment qu’aux seins et aux fesses des femmes ?

Cette semaine, Noël Le Graët a été accusée par une agente de footballeurs de ne la considérer uniquement comme « un cul et des seins ». Ce comportement est-il spécifique au président de la Fédération française de football, ou est-ce que tous les hommes font la même chose ? D’après des chercheurs, les femmes ont tendance à plus regarder les hommes dans leur entièreté, alors que ces derniers ont, en effet, tendance à regarder les femmes par « petits bouts ». Depuis mercredi, la série « Welcome to Chippendales » est disponible sur Disney +. Elle retrace l’histoire de cette troupe de strip-teaseurs créée en 1978. Elle a entraîné une véritable révolution, en marquant notamment l’émancipation du regard des femmes. Ils ont débarqué en France en 1992. Les spectatrices étaient alors souvent perçues comme des écervelées et les danseurs, eux, comme des objets. Cette semaine, grâce au compte Twitter du Musée du Vagin à Londres, on a appris que 52 % des vulves seulement étaient symétriques. Les autres sont asymétriques, et pour 60 % d’entre-elles, plus épaisses ou longues du côté gauche. Il semblerait donc que les femmes portent plus à gauche, comme c’est le cas de nombreux hommes. Plus une femme est éduquée dans le contrôle de son corps, plus elle va avoir du mal à faire l’expérience de son propre désir. Ce contrôle peut même aller jusqu’à ce qu’elle ne remarque pas qu’elle ressente du désir. C’est ce qu’il ressort d’une récente étude de Rebecca Lévy-Guillain, une chercheuse française, comme nous l’explique, ce soir, Maïa Mazaurette dans sa chronique