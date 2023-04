La Zone Mazaurette : les hommes ont-ils vraiment tendance à mentir sur la taille de leur pénis ?

Il semblerait que les hommes ont effectivement tendance à mentir sur la taille de leur pénis, même lorsque ces chiffres doivent être utilisés pour la science. Des chercheurs scandinaves ont, en effet, demandé à de jeunes hommes de mesurer par eux-mêmes leur poids, leur force, leur taille et aussi celle de leur pénis. Résultat : les participants ont alors largement surévalué la taille de leur sexe. Il y a de quoi faire : la série Normal People pour la notion de consentement, celle de La Chronique des Bridgerton pour la masturbation ou Sex Education pour tout le reste… Depuis quelques années, les séries et même certains jeux vidéo deviennent un bon moyen pour s’informer sur la sexualité. Dernièrement, le documentaire « Pretty Baby : Brooke Shields », disponible sur Disney +, revient sur la sexualisation des fillettes dans le monde du cinéma, et peut être une bonne approche pour permettre aux adolescents de s’éduquer sur le féminisme.