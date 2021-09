La Zone Mazaurette - Les journées du Matrimoine : l’Histoire des oubliées

Toutes les semaines, on fait le point sur la campagne présidentielle vue par Maïa Mazaurette. Parce que, comme toutes les campagnes, celle qui se déroule en ce moment va parler du corps et des identités. La preuve, tous les candidats (ou presque) se revendiquent féministes. Avec sincérité ou par opportunisme, c’est une autre question. Dans le reste de l’actu cette semaine, Le Parisien révèle qu’un gynécologue parisien est accusé de violences par plusieurs de ses patientes. Et les violences gynécologiques et obstétricales ne sont malheureusement pas nouvelles, mais les femmes en parlent de plus en plus ces dernières années. Grâce à elles, toutes les générations de femmes peuvent délimiter ce qu’il est normal ou non de faire en consultation. Après les journées du Patrimoine, on célèbre celles du Matrimoine. Un mot qu’on n’a pas tellement l’habitude d’entendre… pour l’instant.