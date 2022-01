La Zone Mazaurette : les masques nous rendent-ils plus beaux ?

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette tient sa chronique sexe. Cette semaine, elle nous parle d’une récente étude scientifique qui s’est intéressée au désir en période de pandémie. En quoi les masques ont-ils influencé nos libidos et nos pouvoirs de séduction et d’attraction ? Peuvent-ils nous rendre beaux ? Dans le reste de l’actu, Maïa Mazaurette répond à la question de Frédéric Beigbeder : verra-t-on bientôt une pilule du désir pour les femmes ? Les hommes ont leur viagra, à quand les femmes ? Enfin, elle répond ensuite à Willow qui se demande pourquoi on fantasme sur les uniformes et nous donne ses recommandations lecture pour le week-end.