La Zone Mazaurette : les serpents ont non pas un, mais deux clitoris (et pourquoi ça vous concerne aussi)

Il y a quelques semaines, des biologistes ont découvert que les serpents femelles disposent non seulement d’un clitoris, mais qu’elles en ont même deux. Un clitoris qui aurait la même fonction que chez les femmes : l’excitation, le plaisir et peut-être même l’ovulation. Il aura donc fallu attendre 2023 pour connaître cette information et c’est très révélateur d’un tabou qui règne sur tous les corps femelles dans le monde de la science. Aux Etats-Unis, une vieille photo de Ron DeSantis, concurrent direct de Donald Trump à la primaire républicaine, entouré de ses étudiantes lors d’une soirée alcoolisée a refait surface. A priori, pas de quoi fouetter un chat… sauf quand on s’appelle Donald Trump. L’ex-président américain essaie de transformer cette information en scandale, à grands renforts de misogynie arrosé d’un soupçon d’homophobie.