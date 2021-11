La Zone Mazaurette : les vêtements des politiques et leur signification

Les enfants le savent, on peut s’exprimer de plein de façon possibles : avec les mots, les gestes, mais aussi avec les vêtements. Ça, les politiques l’ont bien compris. Enfin, surtout les femmes. Pour l’instant, on voit surtout des hommes cantonnés à leur costume noir, gris ou, comble de la fantaisie, bleu. Seules les femmes osent la couleur : pour se démarquer, pour affirmer leur ambition ou leur force. On en parle avec Maïa Mazaurette.