La Zone Mazaurette : lesbianisme, féminisme et poop-shaming

Ce mardi, Maïa Mazaurette nous parle de la vie intime des couples. Et qui dit intimité ne veut pas dire uniquement sexe et libido, mais aussi petits et… gros besoins. Une étude publiée par l’Ifop et Diogène France s’est intéressée au « poop-shaming », comprenez la gêne d’aller faire caca lorsqu’on est en couple. Ça peut prêter à sourire et pourtant, 70% des femmes se disent incapables de déféquer dans certaines situations, typiquement celles où elles manquent d’intimité. Chez les hommes, ce chiffre s’élève à 50%. Et pour ceux qui n’ont aucun souci de ce côté-là, un autre problème se pose : celui de la propreté et de l’hygiène. Bien rabaisser la lunette des toilettes, tirer la chasse d’eau, nettoyer derrière son passage, au risque de voir la libido de son ou sa partenaire descendre à pic. Autre question d’actualité, toujours sur le couple : peut-on être féministe et hétérosexuelle ? Dimanche, on célébrait la journée de la visibilité lesbienne et pour se faire voir – et entendre – des milliers de manifestantes ont défilé pour réclamer l’extension de la PMA à toutes les femmes. Et parmi les pancartes, certaines ont attiré l’attention, notamment celles qui questionnent la possibilité d’être à la fois féministe et dans un couple hétérosexuel.