La Zone Mazaurette : l’imaginaire des familles politiques

De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de « famille politique » ? Dans notre imaginaire collectif, c’est une famille traditionnelle avec à sa tête un père-patriarche, qui doit être capable de douceur et d’autorité. Et même en 2021, difficile d’échapper à ces symboles : en choisissant de se présenter contre François Hollande, Emmanuel Macron avait été accusé d’avoir « tué le père ». Les familles politiques se « déchirent » ou se « recomposent ». Maïa Mazaurette fait le point.