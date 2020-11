La zone Mazaurette : l’inceste sans tabou

En savoir plus sur Yann Barthes

Le 20 novembre marque la journée internationale des Droits de l’enfant. En France, de nombreuses affaires médiatiques viennent régulièrement rappeler les violences, maltraitances et précarité dans laquelle se trouvent de nombreux enfants dans le pays. Selon l’association « Face à l’inceste », 10% des Français auraient subi des actes incestueux. Depuis le mouvement MeToo, qui a permis une véritable libération de la parole, de plus en plus de victimes témoignent des violences subies, parfois après de longues années de silence. On en parle avec Maïa Mazaurette.