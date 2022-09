La Zone Mazaurette : l’inflation a-t-elle aussi touché les prix des sextoys ?

La planète sexe peut se rassurer. Malgré l’inflation, les prix des sextoys n’ont pas augmenté depuis un an. Ils ont même plutôt baissé. La crise énergétique n’a, elle non plus, aucun impact sur les sextoys. Pour cause : ils consomment peu et leurs batteries tiennent longtemps. Le porno, lui, n’est pas si économe. Par an, l’industrie du porno consomme plus de 300 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent de 15 millions de Paris-Nantes pour l’équipe du PSG. Depuis près de 50 ans, la pornographie est devenue grand public. Et depuis, c’est toujours la même question : la pornographie a-t-elle des conséquences sur la vie amoureuse, surtout sur celle des adolescents ? En réalité, les chercheurs n’en ont aucune idée. Ils manquent de nuance. Dans les études, il est en effet difficile de prendre en compte les différents types de porno, de tenir compte de l’esprit critique des spectateurs mais aussi de leur âge.