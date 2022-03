La Zone Mazaurette : l’Ukraine fête la journée internationale des droits des femmes à sa manière

Depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu dans les reportages et sur les réseaux sociaux de nombreuses femmes prendre les armes pour défendre leur pays. Depuis 2016, les femmes sont autorisées à combattre dans l’armée ukrainienne. Elles représentent aujourd’hui 23% des effectifs, majoritairement affectées à la logistique, la finance, la communication, les premiers secours, mais aussi sur le front. En cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le parlement ukrainien a mis en ligne une série d’images décrivant « les qualités de la femme ukrainienne ». Et on est bien loin des clichés.