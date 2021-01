La zone Mazaurette: Maïa répond aux questions des enfants

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce mercredi, Maïa Mazaurette répond aux questions des enfants et des ados, parce qu’eux aussi, peut-être même plus que les adultes, se posent plein de question sur la sexualité et les rapports amoureux. Pourquoi on se fait des bisous sur la bouche ? Est-ce qu’on est obligé de faire l’amour quand on est grand ? Est-ce qu’on doit dire à son amoureux ou son amoureuse qu’on l’aime ? Est-ce que c’est normal de ne pas avoir ses règles à 13 ans ? Maïa Mazaurette répond à toutes ces questions.