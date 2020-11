La zone Mazaurette : Make America Great (for Women) Again

En savoir plus sur Yann Barthes

En 2016, Donald Trump avait peiné à obtenir le vote des femmes. Si 52% des hommes avaient voté pour lui, seules 41% des femmes les avaient suivis. Pour cause, Donald Trump a multiplié les dérapages et les propos sexistes bien avant son arrivée à la Maison Blanche, et ils ont laissé des traces. Quatre ans plus tard, le bilan féministe de Donald Trump ne devrait pas l’aider à gagner des voix chez les femmes. D’autant que, depuis quatre ans, le féminisme américain a repris du poil de la bête, notamment grâce au mouvement MeToo. On en parle avec Maïa Mazaurette.