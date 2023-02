La Zone Mazaurette : Michel Houellebecq peut-il faire interdire le film porno dans lequel il joue ?

Ce n’est pas la première fois que Michel Houellebecq apparaît dans un film. Mais cette fois, l’écrivain français change de registre en jouant dans un film porno, dont la sortie est prévue le 11 mars prochain. Sauf que, selon les informations du journal Libération, Michel Houllebecq souhaiterait désormais faire interdire le film, car il estime avoir été piégé. Problème : l’essayiste aurait signé un contrat, qui rend très maigres ses chances d’empêcher la sortie du film. Cette semaine, le comédien et humoriste américain Éric André a officialisé sa relation avec la mannequin Emily Ratajkowski en postant une photo d’eux sur Instagram. Le couple apparaît nu, des vêtements éparpillés au sol, comme s’ils venaient de faire l’amour. La photo rappelle la mode des selfies « after sex » qui cartonnaient il y a dix ans. Elle manque quand même un peu de naturel lorsqu’on regarde les poses des deux amants. Les résultats sont sans appel : la taille moyenne des érections n’a cessé d’augmenter depuis 1942. Elle a même augmenté de 24 % au cours des trente dernières années. C’est ce que révèle une étude de l’université américaine de Stanford. Mais pourquoi les chiffres sont-ils aussi importants ? Les chercheurs pensent que les perturbateurs endocriniens, les pesticides et les produits chimiques sont à l’origine de cette modification de nos organes reproducteurs.